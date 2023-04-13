İstanbul Kağıthane'de devrilen ağacın altında kalan kamyonette hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde ilerleyen 34 FC 1933 plakalı kamyonetin sürücüsü Kerem Gür, çocuğuna yiyecek almak için aracını Taşocağı Caddesi'nde park etti. Sürücü araçtan inerken, içinde eşi ve çocuğunun bulunduğu kamyonetin üstüne, yolun üst seviyesindeki yeşillik alanda bulunan ağaç devrildi.

Olayda, aracın içindekiler yara almazken, kamyonette hasar oluştu.

Bölgeye gelen belediye ekiplerinin, ağacı kaldırma çalışması devam ediyor.