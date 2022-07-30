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Kağıthane'de dehşet saçıp kaçtılar

Kağıthane'de dehşet saçıp kaçtılar

Askere gitme hazırlığı yapan genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldüÖzgür EREN - İSTANBUL - DHA - KAĞITHANE'de iki kardeş tartıştıkları bir kişiyi sokak ortasında kalbinden ve sırtından bıçakladı.

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-Askere gitme hazırlığı yapan genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Özgür EREN - İSTANBUL - DHA - KAĞITHANE'de iki kardeş tartıştıkları bir kişiyi sokak ortasında kalbinden ve sırtından bıçakladı. Yaralı genç hastanede hayatını kaybederken saldırganlar kayıplara karıştı.

Olay, Çağlayan Mahallesi Zuhal sokak üzerinde geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarından meydana geldi. Kuryelik yapan Hasan Can Bayırtı (20) sokak üzerinde F.M. ile tartıştı. F.M. durumu kardeşine anlatınca F.M. ile kardeşi tekrar sokağa geldi. Tartışma giderek büyüdü ve F.M.'nin kardeşi yanında bulunan bıçak ile askere gitmek için gün sayan Bayırtı'yı kalbinden ve sırtından bıçakladı. Saldırının ardından iki kardeş olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken ağır yaralanan genç, ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bıçaklanan Hasan Can Bayırtı (20) kurtarılamadı.

Polis ekipleri saldırgan iki kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

DHA Güncel Haberler

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