Kağıthane'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Kağıthane'de bir binanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen 5 kişi kurtarıldı. Yangın, Gürsel Mahallesi Denizmen Sokak'taki 6 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Durumu ağır olan bir kişi ise Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden Volkan Öz, yangının buzdolabından çıktığını belirtirken, itfaiye ekiplerinin sokağa girişte sıkıntı yaşadığını ve araçların kaldırılmasıyla yangına müdahale edildiğini söyledi.

Kağıthane'de bir binanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen 5 kişi kurtarıldı.

Gürsel Mahallesi Denizmen Sokak'taki 6 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Park halindeki araçlar nedeniyle sokağa girmekte zorluk yaşayan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede kontrol altına alarak binadan duman tahliyesi yapan ekipler, biri çocuk 5 kişiyi de dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Durumu ağır olan bir kişi ise Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazetecilere konuşan mahalle sakinlerinden Volkan Öz, "İşe gitmek için evden çıkmıştım. Binadan dumanalar yükseldiğini gördüm. Sonra itfaiyeyi aradık, gelip yangına müdahale ettiler. Duyduğuma göre buzdolabından çıkmış." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için sokağa girişte sıkıntı yaşadığını anlatan Öz, "Yukarıda sıkışan oldu. Ama arkadaşlar burada hemen organize olup araçları kaldırdılar." diye konuştu.