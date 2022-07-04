KAĞITHANE'DE ÇEKİÇLİ SALDIRI: 3 İŞ YERİ İLE 2 ARACIN CAMLARINI KIRDI

KAĞITHANE'de, işten çıkarıldığı için öfkelenen bir kişi, aralarında çalıştığı mağazanın da bulunduğu 3 iş yerinin camları ile 2 araca çekiçle vurarak zarar verdi.

Olay, Sultan Selim Mahallesi Turan Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelenler, sokaktaki 3 iş yeri ve park halindeki iki aracın camlarının kırılmış olduğunu gördü. İş yerleri ile araçların kurşunlandığını düşünen sokak sakinleri, durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede saldırının çekiçle gerçekleştirildiği tespit edildi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel