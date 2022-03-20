KAĞITHANE'DE ÇATIDA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI - Haberler

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KAĞITHANE'DE ÇATIDA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAĞITHANE'de, iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, yakınında bulunan 3 katlı başka bir binaya sıçradı.

KAĞITHANE'de, iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, yakınında bulunan 3 katlı başka bir binaya sıçradı. Her iki bina da hızla boşaltılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi İlker Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatısında, saat 10.30 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek binayı terk etti. Hızla büyüyen alevler, yangının çıktığı binanın yakınındaki 3 katlı binaya da sıçradı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binalara iki cepheden müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle seyretti. Yangında, binaların çatıları kullanılamaz hale geldi.

ZARAR GÖREN KİMSE YOK

Yangını gören Feyzullah Türkmen, Çatıdan duman çıkıyordu. O tarafa doğru koştuk, patlama oldu. Çatı yanınca bacada patlama oldu galiba. Binada 4-5 kişi vardı. Hepsi çıktı. Zarar gören kimse yok dedi.

KAĞITHANE'DE ÇATIDA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

KAĞITHANE'DE ÇATIDA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

KAĞITHANE'DE ÇATIDA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

KAĞITHANE'DE ÇATIDA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

KAĞITHANE'DE ÇATIDA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

KAĞITHANE'DE ÇATIDA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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