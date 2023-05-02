Kağıthane'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul Kağıthane'de, çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Kağıthane'de, çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çeliktepe Mahallesi Kocasinan Çıkmazı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel