Kağıthane'de Çatı Katında Çıkan Yangın 3 Binanın Çatısına Sıçradı

Kağıthane'de iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede yanındaki binaların çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak 3 binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

KAĞITHANE'de iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede yandaki binaların çatısına sıçradı. 3 binanın çatısı alev alev yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, 3 binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çeliktepe Mahallesi Çiçek Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatı katında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Çatıdan çıkan alevler bitişik binalardaki çatılara da sıçradı. Vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine Seyrantepe, Beşiktaş, Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına iki yönden müdahale eden ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle 3 binanın çatısı yanarak kullanılmaz hale geldi.