Kağıthane'de Buzdolabı Yangınında 7 Kişi Dumandan Etkilendi

Gürsel Mahallesi Denizmen Sokak'taki 7 katlı binanın 4'üncü katında saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir dairedeki buzdolabı elektrik kontağı yüzünden alev aldı. Durumu fark eden daire sakinleri alevleri söndürmeye çalışırken yangın bir anda büyüdü. Alevlerin tüm daireyi sarması üzerine kendilerini dışarı atan daire sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Sokak sakinlerinden Volkan Öz, "İşe çıkmak için evden ayrılmıştım. Evden çıkıyordum; baktım bir kaç kişi yukarı doğru bakıyor. Durumu kontrol etmek için baktığımda, yukarıya doğru dumanlar yükseliyordu. Endişe ettik, korktuk ve hemen itfaiyeyi aradık O sırada yangının biraz daha yukarı çıktığını gördük. Sonra itfaiyedeki arkadaşlar geldi, hemen olaya müdahale ettiler ama yangın bayağı sarmıştı binayı. Sonra arkadaşlar kısa sürede gelerek müdahale ettiler. Duyduğuma göre buzdolabından çıkmış olması gerekiyor, buzdolabından oluşan bir yangın yani. İtfaiye araçları sokağa girerken yukarıda sıkışma oldu ama hemen organize oldu arkadaşlar, araçları yerlerinden kaldırdılar, ekip iyi çalıştı" diye konuştu.