Kağıthane'de bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

Kağıthane'de bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı trafik kazası anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kağıthane'de bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı trafik kazası anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi'nde seyreden 06 DM 4018 plakalı otomobil, sürücü C.Ü'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki direklere çarpıp yan yola geçti.

Kaza nedeniyle sürücü koltuğundan fırlayarak kullandığı otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybederken, araçtaki Y.E. ve B.Y. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.