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Kağıthane'de bir kişi berberde tıraş olurken silahla ayağından yaralandı

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İstanbul Kağıthane'de berberde tıraş olan bir kişi, silahla ayağından vurularak yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de berberde tıraş olan bir kişi, silahla ayağından vurularak yaralandı.

Sultan Selim Mahallesi Gümüş Sokak'taki berberde tıraş olan E.M, motosikletle sokağa gelen iki şüpheliden biri tarafından silahla ayağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.M, hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Kağıthane Gümüş Güncel Haberler

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