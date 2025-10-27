Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kağıthane'de bir kadının silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde, Nilay Kotan'ın (42) silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan A.K'nin (64), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.K'yi sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürdü.
Şüpheli A.K. dünkü cinayetin ardından Silivri'de yakalanmıştı.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel