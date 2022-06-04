Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel
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İstanbul Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çağlayan Mahallesi Kanarya Sokak'ta, atölye olarak kullanılan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sebebiyle çatı katında mahsur kalan 2 kişi kendi imkanlarıyla yan binaya geçti. Dumandan etkilenen bu kişiler, ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA / Güncel

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