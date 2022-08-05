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Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti

Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane'de oturduğu binanın üçüncü katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.

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İstanbul Kağıthane'de oturduğu binanın üçüncü katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde H.A'nın (32), üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşerek yaralanması ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, çelişkili ifadeler verdiği belirtilen H.A'nın kardeşi Ş.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

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