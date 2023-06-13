Kağıthane'de Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Kağıthane'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çağlayan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bir kısım bina sakinleri binayı boşaltırken, polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla binada mahsur kalan 9 kişi de dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenenlere ayakta müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken binada hasar oluştu.