Kağıthane'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıthane'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - İlyas Kaçar - Güncel
 - Güncelleme:
Kağıthane'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kağıthane'de, bir binanın çatısında çıkan ve yan taraftaki diğer apartmanın çatısına da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de, bir binanın çatısında çıkan ve yan taraftaki diğer apartmanın çatısına da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi İlker Sokak'taki üç katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek çatıyı saran alevler yan binanın çatısına da sıçradı.

Bina sakinleri dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği her iki binanın çatısındaki yangın söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan yangın, hasara neden oldu.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

Kağıthane, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title