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Kağıthane'de Beton Mikseri Gelin Arabasının Üzerine Devrildi, Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

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Kağıthane'de meydana gelen kazada, virajı alamayan beton mikseri düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Olay yerindeki polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

KAĞITHANE'de, virajı alamayan beton mikseri, düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Olay yerindeki polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre; şoförünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarında duraklayan düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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