Kağıthane'de Bariyerlere Çarpan Otomobilde Yangın

Kağıthane'de Bariyerlere Çarpan Otomobilde Yangın
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Kağıthane'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza sonrası araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza sonrası alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kaza sonrası araçta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını dolayısıyla aksayan trafik akışı, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza yapan aracın alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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