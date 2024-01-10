Kağıthane'de bir binanın balkonu çöktü, o anlar kamerada
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Kağıthane'de sabah saatlerinde bir binanın 3. katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki diğer binaların da kontrol edilmesi için önlem alındı.
Kağıthane'de sabah saatlerinde binanın 3. katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Balkonun çökme anı kameralara yansıdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel