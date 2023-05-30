Kağıthane'de Balkon Çöktü, Beton Parçaları Otomobilin Üzerine Düştü

Kağıthane'de 3 katlı binanın 2. katındaki dairenin balkonu çöktü ve düşen beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

KAĞITHANE'de, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonu çöktü. Düşen beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonunun bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları, park halindeki 34 RU 5378 plakalı otomobilin üzerine düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik amacıyla olay yerine şerit çekerken, itfaiye ekibi de balkonun tamamen çökmesi ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.