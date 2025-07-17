Kağıthane'de Balkon Çöktü, 4 Katlı Bina Tahliye Edildi

Kağıthane'de Balkon Çöktü, 4 Katlı Bina Tahliye Edildi
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Kağıthane'deki 4 katlı apartmanda bir dairenin balkonu çöktü. Olayda yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Güvenlik kamerası, çökme anını kaydetti.

Kağıthane'de dairelerinden birinin balkonu çöken 4 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çağlayan Mahallesi Levent Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı olayda bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Bu arada, balkonun çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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