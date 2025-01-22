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Kağıthane'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde Yaralanma

Kağıthane'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde Yaralanma
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Kağıthane'de aydınlatma direğine çarparak yan yatan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kağıthane'de, aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yatan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.

Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde, 34 VG 1741 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan sürücü M.U. ve eşi N.U. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı çift, 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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