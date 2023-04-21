KAĞITHANE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

Kaza, Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane'den Sarıyer istikametine giden Ahmet Y. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğini devirdikten sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisindeki üç kişi kendi imkanları ile araçtan çıktı. Hafif yaralanan iki kişiye sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Kaza nedeniyle Cendere Caddesi'nde bir şerit trafiğe kapatıldı. Takla atan aracın çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel