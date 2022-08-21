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KAĞITHANE'DE ASKER EĞLENCESİNDE AĞZINDA MEŞALEYLE DANS ETTİ

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KAĞITHANE'de asker eğlencesine katılan bir kişi, yanan meşaleyi ağzına alarak dans etti.

KAĞITHANE'de asker eğlencesine katılan bir kişi, yanan meşaleyi ağzına alarak dans etti. Meşalenin patlama tehlikesine aldırış etmeyen kişi, uzun süre bu şekilde dans etti. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Nurtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yapılan asker eğlencesine katılan 2 kişi meşale yakarak dans etmeye başladı. Bir süre sonra yanan meşaleyi ağzına alan kişi, bu şekilde dans etmeye devam etti. Meşalenin patlama ihtimaline aldırış etmeyen kişi, arkadaşıyla uzun süre bu şekilde dans etti. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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