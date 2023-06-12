KAĞITHANE'DE ARAÇLARI SOYAN HIRSIZ YAKALANDI
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Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki 4 aracın camlarının çeşitli aparatlarla kırılarak 4 dizüstü bilgisayar, 4 adet matkap, çeşitli el aletleri ve malzemelerin çalındığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki 4 aracın camlarının çeşitli aparatlarla kırılarak 4 dizüstü bilgisayar, 4 adet matkap, çeşitli el aletleri ve malzemelerin çalındığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel