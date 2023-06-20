Kağıthane'de araç kundaklama operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Kağıthane'de bir aracın kundaklanmasına ilişkin yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, dipçik, çelik yelek, kask ve terazi ele geçirildi.

Kağıthane'de, bir aracın kundaklanmasına ilişkin yapılan operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 3 Haziran'da Sultanselim Mahallesi'nde bir aracın kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmasına yönelik inceleme başlatıldı.

Olay yerinde yapılan çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemesinde, bir şüphelinin aracın yanına geldiği, yanında bulunan yanıcı sıvı maddeyi aracın üzerine döktüğü, çıkardığı kibrit ile ateşe verdiği belirlendi.

Ekipler, başka bir kişiyle motosiklete binerek olay yerinden ayrılan şüphelinin B.K. olduğunu tespit etti.

Polislerin 16 Haziran'da düzenlediği operasyonda şüpheli B.K'nin yanı sıra olayla ilgili olduğu anlaşılan B.Y, M.A.S, E.K.Y. ve O.K. yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda uzun namlulu silah, 3 tabanca, 2 seyyar dipçik, çelik yelek ile kundaklamada kullanılan kask ve hassas terazi ele geçirildi, 7 bin 270 avro ve 29 bin 500 liraya el konuldu.

Şüpheli B.K'nin emniyetteki sorgusunda daha önceden araç sahibi ile aralarında husumet bulunduğunu aktararak, olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenildi.

Beş şüphelinin "6136 sayılı kanuna muhalefet", "kasten yaralama", "yağma", "otomobilden hırsızlık" gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.