Kağıthane'de alevler arasında can pazarı kamerada - Haberler

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Kağıthane'de alevler arasında can pazarı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Hasan Yıldırım - Güncel
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Kağıthane'de alevler arasında can pazarı kamerada

KAĞITHANE'de üç katlı mobilya atölyesinin çatısı alev alev yandı.

KAĞITHANE'de üç katlı mobilya atölyesinin çatısı alev alev yandı. Çatıda mahsur kalan iki işçi yan binadaki daireye girerek kurtuldu.  O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Çağlayan Mahallesi Kanarya Sokak üzerindeki üç katlı mobilya atölyesinde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, mobilya süngerlerinin alev almasıyla yangın büyüdü. Atölyedeki işçiler bir yandan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin çatıyı sarmasıyla mahsur kalan iki işçi yan binanın camından içeri girerek kurtuldu. Alev alev yanan çatıya müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen iki işçi ambulans alınarak oksijen verildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında alt kattaki mobilya mağazasına dolan su, çalışanlar tarafından tahliye edildi.

"SÜNGER PARÇALARINDAN YANGIN ÇIKTI"

Mahalle sakini Yaşamcan Sarı "Sünger parçalarından yangın çıktı. İki kişi dumandan etkilendi. Bir kişiyi ambulansa taşıdık. Diğerine de oksijen verildi" dedi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Güncel

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