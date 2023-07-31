Kağıthane'de ağaçlık alanda yangın çıktı

Kağıthane'de yerleşik bölgenin yakınındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 12.45'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler alevleri söndürmek için yoğun çaba harcarken, yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Yangın ekiplerin kısa süren çalışmalarının ardından daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının neden çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Öte yandan ağaçlık alandaki yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. - İSTANBUL