Kağıthane'de 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi polis ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatı katında ve bir motosiklette hasar oluştu.

Yangın, Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Çatı katında yaşlı, kadın ve çocukların mahsur kaldığı bilgisi üzerine olay yerine gelen polisler ve çevredekiler 9 kişiyi aşağı indirdi.

"KOŞARAK GELDİM"Mahsur kalanların aşağıya inmesine yardım eden Enes Aydın "Ben karşı taraftaydım. Siyah dumanların çıktığını gördüm. Koşarak geldim. Polis vardı. Yanan binaya girerek 5 kişiyi dışarıya çıkardı. Bir yaşlı kadın vardı. Onu polis sırtında indirdi. Aşağıda motosiklet vardı. Yanıyordu. Onu da ben çıkarttım. Biz insanların aşağıya inmesine yardımcı olduk. Şuan hiç sıkıntı yok" dedi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatı katında ve bir motosiklette de hasar oluştu.