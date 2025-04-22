Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

Kağıthane'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Kağıthane'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının prizden çıktığı belirlenirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yangın anları cep telefonuyla kaydedildi.

KAĞITHANE'de 5 katlı binanın 3'üncü katında evde kimse olmadığı sırada yangın çıktı. Alevlere teslim olan deiredeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Prizden çıktığı tespit edilen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Nisan Cumartesi saat 21.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 3'üncü katında evde kimse olmadığı sırada yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sokağa gelen ekipler, dairedeki alevlere müdahale etti.

ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede yapılan incelemede yangının prizden çıktığı tespit edildi. Dairenin alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Küle dönen evde çıkan yangınla ilgili polis çalışma başlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.