Kağıthane'de 4 Katlı Binada Yangın
Kağıthane'de bulunan 4 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili henüz belirlenemeyen nedenler üzerinde araştırmalar devam ediyor.
Kağıthane'de 4 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çobançeşme Caddesi'ndeki 4 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın nedeniyle binanın dış kısmında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel