Kağıthane'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın
Kağıthane'de Yeşilce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşilce Mahallesi Devir Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel