Kağıthane'de 3 Katlı Binanın Çatı Katı Yandı

Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu binada hasar oluştu.

KAĞITHANE'de, 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada hasar oluştu.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi Kocasinan Çıkmazı Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatı katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan alevler, binanın çatı katını kısa sürede sardı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangının ardından binada hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.