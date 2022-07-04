Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandı Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 aracın camlarına çekiçle zarar veren zanlı gözaltına alındı. Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 aracın camlarına çekiçle zarar veren zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Sultan Selim Mahallesi Turan Sokak'ta, bir iş yerinin eski çalışanı olduğu iddia edilen şüpheli, sabah saatlerinde sokak üzerindeki 3 iş yeri ile 2 aracın camlarına çekiçle zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının Adem K. (56) olduğunu belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından ekipler, adresini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Emrah Gökmen - Güncel Güncel Haberler

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