Kağıthane'de iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Kağıthane'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı

İSTANBUL - Kağıthane'de iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Yurtbey Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı binanın üst katında yanma meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin çatı katını sardığı bina itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı olmazken mahalle sakinlerin kısa süreli panik yaşadıkları görüldü.