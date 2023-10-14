KAĞITHANE'DE 2 ÇOCUK ANNESİ SULTAN BARUT'U ÖLDÜREN EŞİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

KAĞITHANE'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Sultan Barut'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Şener Barut hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Şener Barut'un olay öncesinde yanına bıçak aldığını belirterek Tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Çağlayan'da 14 Ocak 2023'te gerçekleşen olayda, Şener Barut, boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut'u bıçaklayarak yaraladıktan sonra polise teslim oldu. Olay yerine giden polis ekipleri, Sultan Barut'un apartman boşluğunda cansız bedeniyle karşılaştı. İddianamede sanık Şener Barut'un Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanık Şener Barut getirilirken, öldürülen Sultan Barut'un annesi Neriman Ovaç ve babası Murat Ovaç da katıldı.

CİNAYET ÖNCESİ ÇEKTİĞİ VİDEO SORULAN SANIK AMACIM VİDEO ÇEKMEKTİ

Mahkeme Başkanı, sanığın cinayet öncesinde sosyal medya üzerindeki yaptığı canlı yayın paylaşımına yönelik bilirkişi raporunun gönderildiğini belirtti. Bunun üzerine söz verilen sanık Şener Barut, 'Yarın büyük gün' demem boşanma davası açmama yöneliktir. Ayrıca 'Annemin ölümüne alışmışım, buna mı alışmayacağım' cümlesi aldatılma olayına duyduğum tepkidir. Alışabileceğimi söylemek istedim. Bazı konuşmalar metinde yoktur. Mesele bekar olduğumu, kısmetimi aradığımı da söylemiştim. Benim bu konuşmadan maksadım sadece video çekmekti dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin o gün alkolün etkisiyle video çektiğini belirterek Konuştuğu sırada alkollüymüş, arkada çalan şarkı 'Sen affetsen ben affetmem' şarkısıdır. Akli melekeleri yerinde değildir. Kaale alınacak beyanlar değildir. Ayrıca 'Vursan cezaevilik, yaşasınki görsün bedelini ödesin' cümlesi, 'Bekarım, bundan sonra taliplerimi arıyorum, mutlu ol' şeklindeki anlatımları gelecekle ilgili müvekkilin kendi planlarını ortaya koymaktadır. Bu video tasarlayarak öldürme hususuna delalet değildir dedi.

SULTAN'IN ABLASI ABLAM BU ADAMDAN HİÇBİR ŞEKİLDE KURTULAMIYORDU

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sultan Barut'un kardeşi Sebahat Toprak ise ablasının sürekli şiddet gördüğünü, bu nedenle ayrılmak istediğini belirterek Şener ablamı görüntülü aradığında yanındaydım. Küfür ediyordu, 'Seni öldüreceğim' diyordu. Sonra görüntülerde kendini kesmeye başladı. 'Senin de kanını böyle akıtacağım' dedi. Sonra boynunda ip olduğu vaziyette kendini asmış gibi bir fotoğraf attı. Ablam zaten psikolojisinin bozuk olduğunu söylerdi. Ablam hiçbir şekilde bu adamdan kurtulamıyordu. Ablamı işten çıkarttı. Sürekli aldatıyordu. Ablam hiçbir şekilde sanığın yanına gitmek istemezdi. Onu, nasıl etkilediğini bilmiyorum. Sanık arasa gitmezdi, sanığın ağabeyinden şüpheleniyorum. O aradıysa ablam çocuklar için gitmiştir. Ablam bu adamdan çok korkuyordu, sanığın kendisini koltuğa oturtup 'Tiktok canlı yayın açacaksın, para kazanacaksın' diyordu şeklinde ifade verdi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sultan Barut'un kardeşinin iddiaları üzerine konuşan Şener Barut, Bir insan Ankara'ya kadar gitmiş izini kaybettirmişse ve kurtulmak istiyorsa 4 gün sonra neden geri dönmüştür. Kurtulmak istiyorsa gidebilirdi. Çünkü gittiği Şahin'in evi ve ortamını beğenmediği için tekrar beni tercih etmiştir. Tanığın sözleri yalandır dedi. Barut, 9 ay tutuklu olduğunu da söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

TİKTOK'TAKİ YAYIN SANIĞIN TASARLAMASINI GÖSTERMEKTEDİR

Tanığa, sanık tarafın Sultan Barut'un Şahin isimli biriyle sevgili olduğu yönündeki iddiaları soruldu. Kardeşi, Sebahat Toprak ise Hayır. Zaten kaçan kadın neden dönsün. Ablam diğer ablamların yanına gitmişti diye cevap verdi. Bunun üzerine sanık tarafı mahkemede Sultan'ın konuşma ses kaydını dinletti. Bu kez Sultan Barut'un babası Murat Ovaç, Ses kızımın sesidir. Şahin denilen kimseyi tanımıyorum ama aç, susuz kaldığı için birileri arkadaşı dostu olabilir. Şahin'den yardım istemiş. Bu ses kaydından ne olur. Konuşması yardım amaçlıdır. 26 yaşında kızımı mezara gömdüm. Bir baba olarak feryat ediyorum, sanığın cezalandırılmasını istiyorum dedi. Şikayetçi avukatı da Bu ses kaydı bir şey ispatlamaz, iki kişi arasındaki normal bir konuşmadır. Sanığın ifadelerini doğrulamıyor. Tiktok'taki yayın sanığın tasarlamasını göstermektedir. Olay çocukların önünde yaşanmıştır, iyi hal indirimi de yapılmasın dedi. Anne Neriman Ovaç da Cezalandırılmasını istiyorum, kızımın kanı yerde kalmasın dedi. Sanık Şener Barut ise Bu konuşma Sultan ve Şahin arasındadır. 1 yıldır beni aldatmaktadır iddiasında bulundu.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamında sanığın boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitmeden önce bıçak aldığı, eşinden olumlu yanıt almaması üzerine bıçağı eşinin göğüs kısmına sapladığı, her ne kadar öldürme kastı olmadığını söylese de sanığın öldürme kastıyla bıçak aldığı, ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. Savcı, Şener Barut'un Tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SON SAVUNMALAR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaa üzerine sanık ve avukatı son savunmayı hazırlamak için süre talep ettiler. Mahkeme heyeti, süre talebini kabul ederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.