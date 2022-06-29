KAĞITHANE'DE 2 ARKADAŞ YATAKTA ÖLÜ BULUNDU

Olay, Gültepe Telsizler Mahallesi Birben Sokak 9/5 numarada saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir süredir aynı evde kaldıkları öğrenilen Ferudun Kesgin (38) ile İlker Yılmaz (29), geçen pazar günü, kaldıkları binanın girişindeki bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınmadı. Telefonla defalarca aramalarına rağmen Kesgin ile Yılmaz'a ulaşamayan arkadaşları, pazartesi günü yaşadıkları binaya gelerek kapıyı çaldılar. Kapıyı açan olmayınca ayrılan arkadaşları, bir sonraki gün tekrar gelip kontrol etmelerine rağmen kapıyı açan olmadı.

Sokak sakinlerinden Mehmet Akar ise "Yukarıdan kötü bir koku geliyordu. Çok kötü bir manzara vardı, morarmışlardı. Öyle bir koku vardı ki; merdivenden kusa kusa aşağı inmek zorunda kaldım. Arkadaşı tanıyorduk, yeni taşınmıştı. Taşınırken yardımcı olmuştuk. Çok üzüldük, şoktayız da. Uyuşturucu kullandıklarını söylediler. İkisi yatakta aynı anda krize girmişler. Çırılçıplak vaziyettelermiş" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel