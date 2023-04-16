KAĞITHANE'DE 15. KATTAN DÜŞEN 14 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

KAGITHANE'de 15 katlı binanın çatısına çıkan 14 yaşındaki E.N.S bir süre bekledikten sonra kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Yaşayanlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle tartışan 14 yaşındaki E.N.S. 15 katlı rezidansın çatısına çıktı. Bir süre çatıda bekleyen E.N.S. bir anda kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan E.N.S. ambulansla Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. E.N.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü

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-Düşen kız (cep telefonu)-Polis ekipleri-Olay yeri inceleme

-Genel ve detaylar

- İstanbul