Kağıthane'de 15 Katlı Rezidansın Çatı Katında Yangın Çıktı

Yangın, Cendere Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı rezidansın çatı katında saat 13.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın rezidansın çatı katında lokanta bacasının alev alması nedeniyle çıktı. Binadan duman yükseldiğini fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti. Rezidansta balkonlara çıkarak yardım bekleyenler merdiven yardımıyla tek tek kurtarıldı. Çocuklarıyla dışarı çıkan aileye sağlık ekipleri yardımcı oldu. Bir kişinin de kedisini alarak dışarı çıktığı görüldü.Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Rezidansta çıkan yangında 14. kattan aşağı indiğini söyleyen bir bina sakini, "Duman vardı biz yaklaşık olarak 14 kattan aşağı indik. Sekizinci kattan sonra hiçbirşey görmedik. Her yer dumandı. Sesleri duyarak hareket ediyorduk. Çok fazla duman vardı. Öksüre öksüre çıktık. Çok korktuk. Arkadaşım iki kat yukarıdaydı. Süreki ona sesleniyordum cevap gelmiyordu. Daha sonra aşağı indik. Hala insanlar var. Onları kurtarıyorlar. Bina 15 katlı. 14 kat indik. İki kat da otopark indik o şekilde çıktık." dedi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel