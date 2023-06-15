Kağıthane'de 15 Katlı Rezidansın Çatı Katında Yangın Çıktı

Kağıthane'de bulunan 15 katlı rezidansın çatı katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın lokanta bacasının alev alması sonucu çıktı ve kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Cendere Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı rezidansın çatı katında saat 13.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın rezidansın çatı katında lokanta bacasının alev alması nedeniyle çıktı. Binadan duman yükseldiğini fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti. Rezidansta balkonlara çıkarak yardım bekleyenler merdiven yardımıyla tek tek kurtarıldı. Çocuklarıyla dışarı çıkan aileye sağlık ekipleri yardımcı oldu. Bir kişinin de kedisini alarak dışarı çıktığı görüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.