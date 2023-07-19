Kağıthane Çağlayan'da Lüks Araç Çalma Girişimi

Kağıthane Çağlayan'da akaryakıt istasyonuna otomobille gelerek gözüne kestirdikleri park halindeki lüks aracı çalmaya çalışan 2 hırsız, kısa süreli denemenin ardından başarısız olunca olay yerinden uzaklaştı. Araç çalma girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane Çağlayan'da dün saat 04.30 sıralarında yaşanan olayda bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan lüks aracı, iki şahıs çalma girişiminde bulundu. Olay yerine kırmızı bir otomobille gelen hırsızlar, çalma girişiminde bulunacakları aracın yanına geldi. Şoför kapısına yaklaşan hırsızlardan biri, yaklaşık 10 saniye boyunca kapıyı zorladı. Ancak başarılı olamayınca aracına geri binerek suç orağıyla gözlerden kayboldu. Yaşanan olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL