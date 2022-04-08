Kağıthane Belediyesi, çocuklar için düzenlediği eğlenceleri sokaklara taşıdı - Haberler

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Kağıthane Belediyesi, çocuklar için düzenlediği eğlenceleri sokaklara taşıdı

Bültenler - Güncel
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Kağıthane Belediyesi, çocuklar için düzenlediği eğlenceleri sokaklara taşıdı

'Kağıthane'de Ramazan Bir Başkadır' sloganıyla Ramazan etkinliklerine başlayan Kağıthane Belediyesi çocukları da unutmadı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (Bültenler) - Her gün farklı bir mahallede çocuklar için yarışmalar, konserler ve gösteriler düzenleniyor. Çocuklar ayrıca Nasredddin Hoca, Keloğlan, Hacivat- Karagöz tiplemeleriyle de eğlenceli vakit geçiriyor. Etkinlikler sayesinde Kağıthane'de Ramazan çocuklar için de bir başka geçiyor.

Çocuklar için Ramazan etkinlikleri sadece mahallelerle sınırlı değil. Kağıthane Belediyesi, Merkez Mahallesi Meydanı'nda her akşam iftardan sonra çocuklara özel etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler bayrama kadar devam edecek.

Bültenler / Güncel

Kağıthane, Keloğlan, Karagöz, Güncel, Haberler

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