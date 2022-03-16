Kağıthane Belediyesi, 7 bin üniversite adayının sınav giriş ücretlerini karşıladı - Haberler

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Kağıthane Belediyesi, 7 bin üniversite adayının sınav giriş ücretlerini karşıladı

Bültenler - Güncel
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Kağıthane Belediyesi, 7 bin üniversite adayının sınav giriş ücretlerini karşıladı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği 53 projeden biri olan 'Gençhane' projesi kapsamında; ilçedeki üniversite adaylarının sınav giriş ücretleri belediye tarafından karşılandı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (Bültenler) - Projeden 7 bin genç yararlandı.

Kağıthane Belediyesi projeden yararlanmak isteyen gençlere herhangi bir ön şart koşmayarak ihtiyaç sahibi olmalarını yeterli sebep olarak sundu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaptığı açıklamada; ''Üniversite hayali kuran gençlerimizin derslerine daha rahat çalışabilmeleri için 3 adet Millet Kıraathanesi açtık. Tesislerimizde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları veriyoruz. Ayrıca üniversite adayı gençlerimiz için 200 binin üzerinde soru ve 5 bin videolu konu anlatımından oluşan online kurslar düzenliyoruz. Sınav sonrası üniversite adaylarına da tercih desteğinde bulunuyoruz. Gençlerimizin sınav stresini en aza indirmek adına da alanında uzman psikologlarımız ile terapi hizmeti de veriyoruz.'' diye konuştu.

Bültenler / Güncel

Mevlüt Öztekin, Üniversite, Kağıthane, Güncel, Haberler

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