Kağıthane Belediyesi 2023 Deneyim Okulu Açıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından 16-23 yaşındaki gençlerin iş hayatında deneyim kazanması, yeni arkadaşlar edinmesi amacıyla oluşturulan 2023 Deneyim Okulu, düzenlenen açılış programıyla başladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kaymakam Tahir Şahin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve çok sayıda genç katıldı.

Haftanın 5 günü gençlerin belediyedeki 24 farklı birimde görev alacağı Deneyim Okulu'na 500'e yakın başvuru yapıldı. Eylül ayı ortasına kadar her hafta 100 kadar gencin çevre temizliği, sosyal işler, hayvan besleme, yol asfaltlama gibi görev alacağı projenin sonunda ise süpriz hediyelerin verileceği öğrenildi.

"PROJEDE ÇOK DEĞERLİ KAZANIMLAR OLACAK"

Açılışta konuşan eski bakan Adil Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin belediye çalışmalarına katılması, özellikle gençlerin, eğitim gören öğrenci kardeşlerimizin yaz aylarında bazı şeyleri denemeleri için çok önemli bir fırsat. İnşallah burada öğrenecekleri, kazanacakları tecrübeler onların çalışma hayatında çok değerli, kıymetli tecrübe olacak. Tabii Kağıthane'de de güzel işler oluyor. Burası İstanbul'un parlayan yıldızıdır. Sayın başkanımız da çok güzel projelere imza atıyor. Biz de her zaman onların desteğini hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. İnşallah birlikte, şehrimizde Kağıthane'nin İstanbul'a kıymet veren işlerinde her zaman yanında olacağız. Bu projede Kağıthane'de yaşayanların sosyal hayatta ve hizmet sektöründe bir öğrenciyi, bir arkadaşımızı görmeleri hem vatandaşımız açısından çok güzel bir tecrübe hem de öğrencilerimiz açısından da çok değerli kazanımlar olacak. Buna hiç şüphe yok. Çok güzel bir projenin başlangıcı için burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum."

"EMPATİ YETENEKLERİ GELİŞECEK"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise "Deneyim Okulu gençlerimize, öğrencilerimize hayırlı olsun. Kağıthane Belediyesi olarak bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Yüzlerce gencimiz, Kağıthane Belediyemizin sahada yapmış olduğu hizmetlerle vatandaşlarımıza hizmet etmiş olacaklar. Zabıta olacaklar, sokak hayvanlarını besleyecekler, denetimlerde bulunacaklar, asfalt dökecekler, fen işleri çalışmalarına destek sağlayacaklar. Park bahçeler birimimizde, temizlik birimimizde çalışmalarda bulunacaklar. Böylece hayatta hiç tecrübe etmediği dallarda tecrübe edinecekler. Üniversite öğrencilerimiz, yeni üniversite sınavına giren kardeşlerimiz var. Her birisi güzel deneyimlerle hatıra biriktirmiş olacaklar. Yeni arkadaşlıklar edinecekler. O yüzden gençlerimizi şimdiden tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah burada da öğrendikleriyle de empati yetenekleri gelişecek" dedi.