Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin, üniversite adaylarıyla iftarda buluştu

Kağıthane Belediyesi tarafından Yüksek Öğretim Sınavlarına hazırlanan gençlere sınav öncesi motivasyon olması adına gençlik iftarı düzenlendi.

Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek 6 bin gencin sınav giriş ücretlerini karşıladı. YKS'ye hazırlanan gençlere sınav öncesi motivasyon olması adına gençlik iftarı düzenlendi.

Gençlerin talep ve önerilerinin de değerlendirildiği programda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlere öğrencilik yıllarına dair bilgi ve birikimleri hakkında konuştu, nasihatlerde bulundu.

Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için ne kadar çok emek verdiğinizin farkındayım. İnşallah bu emeklerinizin karşılığını, istediğiniz üniversiteleri kazanarak, istediğiniz mesleklere sahip olarak alacağınıza inanıyorum. İftarımıza icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerden özellikle zamanı en verimli şekilde değerlendirmenizi rica ediyorum. Bir de hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Hayatta ne zaman, nerede hangi kapıların açılacağını bilemezsiniz. Siz kendinizi fırsatlara hazırlayın" dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından üniversite adayı gençlere sınav harçlarının karşılanmasının yanı sıra; hazırlık kursu desteği, tercih desteği, sınavı kazanmaları durumunda burs desteği, üniversiteyi bitirdiklerinde iş bulma ve staj desteğinde bulunuluyor.

Programda, Kağıthane Belediyesi'nin son dört yılda çocuk ve gençler adına hayata geçirdiği projeler de tanıtıldı. Tanıtımı yapılan projeler arasında; millet kıraathaneleri ve çocuk kütüphaneleri, Genç Vadi, Uzay Evi, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, Sporcuhane, İstihdam Hizmet Noktası, Kağıthane Meydanı, millet bahçeleri, Sosyal Medya Stüdyosu, Gençhane, Uygulamalı Eğitim Platosu, kreşler, fiber optik internet hizmetleri, yeni okullar, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi, meydanlar, yeşil alanlar, parklar, botanik park, gençlik festivalleri, spor merkezleri yer alıyor.