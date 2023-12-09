Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin, kentsel dönüşüm projesini yerinde inceledi

Kağıthane Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğinde Merkez Mahallesi'nde başlatılan Hizmet Sitesi kentsel dönüşüm projesinde binalar yükselmeye başladı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, depreme dayanıklı olarak zemin dahilinde 7 katlı olarak üretilecek ve 300 daire kapasitesi olacak inşaat alanını gezdi. Öztekin, "Şu anda baktığımızda 6 ay gibi kısa sürede binalarımızın yükseldiğini görüyoruz. Burada toplam 300 daire olacak. Proje alanında yüzde 40'ından fazlası yeşil alan olarak bırakılacak. Böylece eski, dayanıksız, deprem gelmese bile yıkılacak olan binalar şu an depreme dayanıklı konutlar haline gelecek" dedi.

Kağıthane Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğinde ilçe kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyor. Riskli olduğu gerekçesiyle 6 blok ve 288 daireden oluşan Hizmet Sitesi, 2020 yılında kontrollü şekilde yıkıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Merkez Mahallesindeki Hizmet Sitesi'ni gezdi. Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Öztekin, yapılacak binaların depreme dayanıklı ve güvenli olduğunu ifade etti. Hizmet Sitesi sakinleri de alana gelerek şantiyeyi gezdi. Süreçten duydukları memnuniyeti dile getiren site sakinleri riskli yapılarda oturan vatandaşların bir an önce evlerini kentsel dönüşümle yenilemeleri gerektiğini belirterek desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kağıthane Belediye Başkanına teşekkür etti.

Yerinde yeniden inşa edilen Hizmet Sitesi; zemin+6 kat olmak üzere 8 blok ve toplam 300 daireden oluşacak. Sitede 196 adet 2+1 ve 104 adet 3+1 daire bulunacak. Yaklaşık 13 bin metrekaresi oturum alanı olacak sitede ayrıca 9 bin metrekarelik yeşil alan, otoparklar, parklar, yürüyüş yolları ve dinlence yerleri de yer alacak.

ÖZTEKİN: DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR HALİNE GELECEK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Şu anda Kağıthane'mizde Hizmet Sitesi dediğimiz bölgedeyiz. Burada göreve geldiğimizde 6 bloktan oluşan 12 katlı 288 daire vardı. Buradaki komşularımız bize geldiklerinde 'Başkanım biz zemin etütlerinden sıkıntı yaşıyoruz ve binalarımız depreme dayanıksız' diye söylediler. Sonrasında hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. TOKİ iş birliği ile burayı dönüşüm alanı ilan etmiş olduk. Komşularımızın hızlı bir şekilde tahliyesini yaptık, sağ olsunlar çok destek verdiler. Tahliye sonrasında da hemen proje çizimi ve TOKİ ile iş birliği kapsamında çalışmalara başladık. Geçtiğimiz yıl da Cumhurbaşkanımızın telekonferans yöntemiyle katılması ile temel atma törenimizi gerçekleştirdik. Şu anda baktığımızda 6 ay gibi kısa sürede de binalarımızın yükseldiğini görüyoruz. Önceden 12 katlı olan bu binalar şu anda zemin+6, zemin+7 kat olarak inşa edilmiş olacak. Burada toplam 300 daire olmuş olacak. Proje alanında yüzde 40'ından fazlası yeşil alan olarak bırakılmış olacak. Böylece eski, dayanıksız, deprem gelmese bile yıkılacak olan binalar şu an depreme dayanıklı konutlar haline gelecek. Bu projede emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve TOKİ'mize teşekkür ediyorum" dedi.

"VATANDAŞIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİN ARTMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Öztekin, "Kağıthane'de buna benzer birçok projemiz var. Yine Yahya Kemal Mahallemizde buna benzer yapıların yıkımını yapmış olduk. 123 binayı orada yıkmış olduk ve toplam 688 daire inşa ettik ve komşularımızı orada yeni, depreme dayanıklı evlerine teslim etmiş olduk. 6 Şubat depremlerini beraber yaşamıştık ve tam o sıra zarfında da TOKİ'nin bu şekilde güzel hizmetler etmesi bizim için kıymetli ve önemli. Vatandaşımızın yaşam kalitesinin artması, depreme dayanıklı binalarda oturması çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Evi kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan Tülay Soylu, "2000 yılından beri burada ikamet ediyordum. Maalesef buranın çok kötü olduğunu duyduk. Bunun için başvurular yaptık. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin ve Cumhurbaşkanımız bu kentsel dönüşüme el attılar. Herkese şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum. Çünkü herkes riskli bir yapıda oturup oturmadığını bilmiyor. Şu an evlerimiz yapılıyor, güvenli yapılar olacak. Çok mutluyum, herkesin eline koluna sağlık. Duyarlı oldukları için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ZEMİN DOLGU TOPRAK STATÜSÜNDEN ÇIKIP BATAKLIK STATÜSÜNE GEÇMİŞ"

Kentsel dönüşüm yapılan sitede oturan Halis Kargın, "2000 yılında buradan daire satın aldım. Daire alırken araştırma yapmamıştık. Aldıktan sonra bu zeminin dolgu toprak olduğunu ve buraya 11-12 katlı binanın yapıldığını öğrendik. Daha sonra zemin dolgu toprak statüsünden çıkıp bataklık statüsüne geçmiş. Bundan dolayı çok huzursuzduk. Ufak depremlerde dahi araçlarda yatıyorduk. Çözüm arıyorduk. Bir türlü özel firmalarla ve farklı yerlerle çözemedik. Burası kentsel dönüşüme girdi. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizi bu sıkıntıdan kurtardılar" dedi.

"BİR AN ÖNCE EVİME DÖNMEK İSTİYORUM"

Fatma Ocak ise "Riskli olduğunu bilmeden topraktan alınmış bir yerden bahsediyorum. Daha sonra öğrendik. Bununla ilgili yoğun çalışmalar yapıldı. Firmalarla ve kuruluşlarla görüşüldü ama ileri gidemedik. Sıkıntımız vardı. Burası 1999 depremini gördü. Belediye Başkanımızın girişimleriyle beraber bu işlemi başlattık. Kendi adıma mutluyum, bulunduğum alanı seviyorum ve bir an önce evime dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.