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Kağıt Toplayıcısından Örnek Davranış: Bulduğu Altınları Emniyete Teslim Etti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayıcısı Aslan Kalkay, çöpten bulduğu altınları emniyete teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Altınlar sahibine geri dönerken, Kalkay'a iş de bulundu.

Kağıt toplayıcısı gençten örnek davranış: Çöpten altın buldu, emniyete teslim etti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayıcısı bir genç, çöpten bulduğu altınları emniyete teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da Aslan Kalkay adlı genç, kağıt toplayıcılığı yaptığı sırada siyah bir poşet buldu. Poşeti açtığında 6 çeyrek ve 1 yarım altın, 1 madalyon tipi Osmanlı Tuğrası ve 2 altın zincir olduğunu gördü. Genç, altınları kuyumcuya götürdü. Kuyumcuda altınların gerçek olduğunu öğrenen genç, altınları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenilen altınlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sahibine teslim edildi. Aslan Kalkay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Altını bulduktan sonra tabi ki de gerçek altın olduğuna inanmadım herkes gibi. Kuyumcuya gidip teyit ettirdikten sonra direkt karakola getirdim. Fiyatının 300 bin lira civarında olduğunu düşünüyorum. Sonuçta herkesin kendi malı mülkü. Kimsenin malı mülkünü almaya hakkım yok. Bana yardımcı oldukları için polise teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan polis tarafından Aslan Kalkay'a iş bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Güncel
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