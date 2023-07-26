Kağıt toplayıcısı ile sanayi esnafı arasında kavga çıktı, kağıt toplama aracı ateşe verildi

Giresun Sanayi Sitesinde yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı ile yol isteyen sanayi esnafı arasındaki yol isteme tartışması kavgaya dönüştü. Kağıt toplayıcısı daha sonra bir grup arkadaşı ile sanayi sitesine gelerek tartıştığı esnafa saldırdı. Yaşanan arbedede motosikletli kağıt toplama aracı da ateşe verildi.

Kağıt toplayıcısı bir grupla sanayi esnafı arasında kavga çıktı, kağıt toplama aracı ateşe verildi

GİRESUN - Giresun Sanayi Sitesinde yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı ile yol isteyen sanayi esnafı arasındaki yol isteme tartışması kavgaya dönüştü.

Giresun'un Gedikkaya mahallesinde bulunan Sanayi Sitesinde akşam saatlerinde iddiaya göre, sanayi esnafı, motosikletli kağıt toplayıcısından yol isteyince tartışma çıktı. Kağıt toplayıcısı daha sonra bir grup arkadaşı ile sanayi sitesine gelerek tartıştığı esnafa saldırdı. Olayın büyümesi üzerine sanayi esnafından bir grup ile kağıt toplayıcıları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede motosikletli kağıt toplama aracı da ateşe verildi. Kağıt toplayıcısı grup başka bir araçla olay yerinden kaçarken, Giresun İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü.

Olay yerine gelen polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.