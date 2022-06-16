Kağıt Toplayıcıları ve Seyyar Satıcılar, Konak Meydanı'nda CHP Heyeti ile Buluştu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İzmir il yöneticileri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Konak Meydanı girişinde, seyyar satıcılar ve kağıt toplayıcıları ile buluştu. Veli Ağbaba'nın yanına gelen bir kız öğrenci "Babam çiftçi. Ben buraya uzaktan, okumak için geldim. Konuşurken duygulanıyorum. Ülkem için çok üzülüyorum. Bu ülkeden doktorlar gidiyor. Onlara ihtiyacımız var. Diyorlar ki 'giderlerse gitsinler'. Gerçekten yeni bir yönetime ihtiyacımız var. Kitap alamıyoruz, üzerimize kıyafet alamıyoruz" dedi.

CHP Genel Sekreteri, İzmir milletvekili Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya milletvekili Veli Ağbaba, CHP İzmir il yöneticileri ve milletvekilleri ile birlikte kentte esnaf ve vatandaşla görüştü. CHP'liler, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Konak Meydanı girişinde bugün, "Esnaf Bakanlığı Kurulsun, Belediyelerde Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanlığı Kurulsun, Esnaf ve Seyyar Kurtulsun" yazılı pankart taşıyan seyyar satıcılar ve kağıt toplayıcıları bir araya geldi.

Meydana kağıt toplama araçlarıyla giren toplayıcılar ve aralarında çiçekçi kadınların da olduğu seyyar satıcılar, yurttaşların ilgisini çekti. Seyyar satıcılar ve kağıt toplayıcılar, CHP heyetine sıkıntılarını anlatırken, hayat pahalılığı, peş peşe gelen zamlar ve çalışma şartlarının zorluğuna tepki gösterdi.

AĞBABA: YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİZ

Sıkıntıları dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"Türkiye'de 6 milyona yakın sokaktan geçimini sağlayan insanımız var. Normalde varlar ama kayıtta yoklar. Biz bunların kayıt altına alınmasını savunuyoruz. Mutlaka belediyenin de devletin de bu insanların haklarını korumasını istiyoruz. Sokakta yüz binlerce sokak emekçisi var ama kimse bunları görmüyor. Simitçisi, kestanecisi, midyecisi, ayakkabı boyacısı, sokak müzisyeni var. Bunlar devlete yük olmadan yaşamlarını sürdürüyorlar. Genel Başkanımızın da talimatıyla sokak emekçileri kayıt altına alınmalı. Onu yapacağız. İnşallah iktidara geldiğimiz zaman yapacağız. Bu bizim size taahhüdümüzdür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüdür. Aile destekleri sigortası var. Eğer geliri asgari ücretin altındaysa onu asgari ücrete tamamlayacağız. Devletin verdiği kartla devletten hakkını alacak. Türkiye'de yoksulluğu bitireceğiz, yoksulluğu yönetmeyeceğiz."

BÖKE: AYDINLIK BİR GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise şöyle konuştu:

"CHP olarak bugünden itibaren önümüzdeki 3 gün İzmir'e bütün PM ve YDK üyelerimiz, milletvekillerimiz ve İzmir örgütümüzle birlikte saha çalışması yapmaya geldik. Çünkü Türkiye'nin sorunlarının ancak ortak akılla hep birlikte çözülebileceğini biliyoruz. O yüzden her birimiz İzmir'in farklı köşelerine ve Manisa'nın farklı ilçelerine dağılıyoruz. Halkla birlikte, halkın yaşadığı sorunlarını dinliyoruz. Onlarla birlikte çözümü üreterek aydınlık bir geleceği inşa ediyoruz. Bugün de bizi buluşturan tam da böyle bir çalışma."

KIZ ÖĞRENCİ, AĞLAMAKLI OLDU: KİTAP ALAMIYORUZ!

Meydanda Ağbaba'nın yanına gelen bir kız öğrenci, hayat şartların zorluğundan dert yandı. Yaşadığı sıkıntıları anlatırken ağlamaklı olan kız öğrenci, "Çok zor şartlar altındayız. Okuyacağız ama iş imkanımız yok. Boşa okuyormuşuz gibi. Bu yönetimin değişmesi lazım. İnsanlar aç. Babam çiftçi. Ben buraya uzaktan, okumak için geldim. Konuşurken duygulanıyorum. Ülkem için çok üzülüyorum. Bu ülkeden doktorlar gidiyor. Onlara ihtiyacımız var. Diyorlar ki 'giderlerse gitsinler'. Gerçekten yeni bir yönetime ihtiyacımız var. Kitap alamıyoruz, üzerimize kıyafet alamıyoruz. Bir arkadaşlarımızla çıkıp gezemiyoruz" dedi.

Veli Ağbaba "Geçecek bunlar" diyerek genç kızı teselli verdi.

"GEVREK ALACAK PARA YOK"

Kadın yurttaş ise çiçek parasıyla okuduğunu, Nişantaşı ve Adnan Menderes Üniversitesi'ni bitirmesine rağmen işsiz olduğunu söyledi.

Bir kağıt toplayıcısı ise çöpten ekmek topladığını belirterek, "İktidardaki partiye sesleniyorum. Esnaf değil, halk kan ağlıyor. Bende gevrek alacak para yok" diye isyan etti.

ANKA / Güncel