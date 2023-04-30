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Kağıt toplayan adam sağanak yağmurun altında namaz kıldı

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Kağıt toplayan adam sağanak yağmurun altında namaz kıldı Elazığ'da kağıt toplayıcısının sağanak yağmurun altında namaz kılması görenleri duygulandırdı.

Kağıt toplayan adam sağanak yağmurun altında namaz kıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da kağıt toplayıcısının sağanak yağmurun altında namaz kılması görenleri duygulandırdı.

Merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Zahitler Sokak'ta bulunan İğde Parkı'nda sağanak yağmurun altında namaz kılan kağıt toplayıcısı, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Mahalle sakinlerinden Aysun Yayla Taşkın tarafından çekilen görüntülerde, kağıt toplayıcısı adamın sağanak yağmurun altında namaz kıldığı görüldü. Kağıt toplayıcısı, görenleri duygulandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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