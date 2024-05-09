Kağıt kesme sanatıyla hazırlanan kıyafetlerin sergilendiği defileden çeşitli görüntüler
Çin'in Lanzhou kentindeki bir köprü üzerinde, geleneksel Çin kağıt kesme sanatıyla harmanlanmış benzersiz elbiselerin sergilendiği bir açık hava defilesi düzenlendi.
Kağıt kesme sanatıyla hazırlanan kıyafetlerin sergilendiği defileden çeşitli görüntüler
Çin'in Lanzhou kentindeki bir köprü üzerinde, geleneksel Çin kağıt kesme sanatıyla harmanlanmış benzersiz elbiselerin sergilendiği bir açık hava defilesi düzenlendi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor. (XHTV)